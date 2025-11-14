Calciomercato Cagliari, Giulini pronto a cedere quel giocatore rossoblu. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Cagliari, Cutrone torna nel mirino: si apre la pista con il Parma. Il club rossoblù valuta un nuovo innesto per rinforzare il reparto offensivo

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 che potrebbe rappresentare il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Pisacane. Il club sardo è alla ricerca di un giocatore in grado di alternarsi con Gennaro Borrelli, garantendo profondità, dinamismo e un bagaglio di esperienza già consolidato in Serie A. In questo contesto, Cutrone è risalito rapidamente nelle preferenze della dirigenza rossoblù.

L’interesse del Cagliari per Cutrone arriva in un momento cruciale del Calciomercato Cagliari, con la società impegnata nella ricerca di un attaccante che possa garantire maggiori soluzioni offensive. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Cutrone si è messo in luce da giovanissimo grazie al suo istinto sotto porta, conquistando rapidamente un posto in prima squadra. La sua carriera lo ha poi portato all’estero, prima al Wolverhampton e successivamente al Valencia, esperienze che però non gli hanno permesso di trovare quella continuità necessaria per un salto definitivo.

Rientrato in Italia, Cutrone sta cercando la piazza giusta per rilanciare la propria carriera. E il Calciomercato Cagliari potrebbe offrirgli la possibilità ideale: un club ambizioso, un ambiente caldo e la prospettiva di un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Parma sarebbe disposto a trattare la cessione del giocatore, valutando sia la formula del prestito che quella del trasferimento definitivo. Una flessibilità che potrebbe facilitare il dialogo con la società rossoblù.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi, uno dei protagonisti più attivi del Calciomercato Cagliari, sta valutando attentamente i margini della trattativa. L’obiettivo è trovare un attaccante capace di inserirsi rapidamente nel sistema di gioco di Pisacane, offrendo alternative valide sia dal punto di vista tecnico che tattico. Cutrone, per caratteristiche e motivazioni, rappresenta un’opportunità da non sottovalutare.

Allo stesso tempo, il Cagliari non sta lasciando nulla al caso. In parallelo alla pista Cutrone, la società monitora altre soluzioni: prestiti dalla Serie A, attaccanti con esperienza internazionale e profili capaci di garantire rapidità e incisività negli ultimi metri. Il club vuole evitare sorprese e farsi trovare pronto qualora la trattativa con il Parma dovesse complicarsi.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Calciomercato Cagliari è in fermento e il nome di Cutrone potrebbe diventare uno dei più discussi della sessione invernale, con i rossoblù pronti a investire per rendere l’attacco più competitivo nella seconda parte di stagione.