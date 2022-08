Calciomercato Cagliari, il nuovo obiettivo è Barreca

Calciomercato Cagliari, i rossoblu sulle tracce di Antonio Barreca per il ruolo di esterno. La strategia per portarlo in Sardegna

Come riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari insiste per regalare al suo allenatore Fabio Liverani un nuovo esterno. Si cercano di fare passi concreti per riportare in Sardegna Antonio Barreca dal Monaco.

L’ex giocatore di Fiorentina e Torino ha ancora un anno di contratto con il club proprietario del suo cartellino, il Monaco. I sardi vogliono sfruttare proprio questa situazione per regalarsi l’acquisto di Barreca a titolo definitivo.