Calciomercato Cagliari, Oristanio spegne le speranze per un ritorno in rossoblu? Ecco le sue parole

Calciomercato Cagliari, Oristanio ritorna in rossoblu? Le dichiarazioni dell’attaccante non lasciano alcun dubbio

Il Calciomercato Cagliari torna a intrecciarsi con il nome di Gaetano Pio Oristanio, talento classe 2002 cresciuto proprio in Sardegna e oggi in forza al Parma. Nelle ultime settimane, infatti, il suo profilo è stato accostato con insistenza ai rossoblù, alimentando le voci su un possibile ritorno nell’isola durante una delle prossime finestre di mercato.

Oristanio, attualmente impegnato con il Parma, ha parlato del suo presente e del passato al Cagliari nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta di Parma. Parole che inevitabilmente hanno riacceso l’attenzione sul suo futuro, soprattutto alla luce delle esigenze della squadra sarda, alla ricerca di rinforzi tra centrocampo e attacco. In quest’ottica, il suo nome rappresenterebbe una soluzione interessante per completare la rosa a disposizione di Fabio Pisacane.

Nel contesto del Calciomercato Cagliari, il profilo di Oristanio piace per duttilità, qualità tecniche e conoscenza dell’ambiente. Il giocatore ha già vestito la maglia rossoblù in passato e conosce bene le pressioni e le aspettative di una piazza calda come quella cagliaritana. Nell’intervista, il fantasista ha sottolineato il valore delle esperienze vissute: «A Cagliari e Venezia, dove ho giocato prima di arrivare qui, ho trovato due grandissime società».

Parlando del presente, Oristanio ha evidenziato come Parma rappresenti una tappa importante della sua crescita: una piazza storica, capace di offrire una “pressione positiva” che stimola a dare il massimo. Dopo un inizio di stagione promettente, alcuni problemi fisici ne hanno rallentato il rendimento, ma il peggio sembra ormai alle spalle: la condizione fisica migliora di settimana in settimana e il giocatore si dice pronto a tornare protagonista.

Il Calciomercato Cagliari, dunque, resta vigile. Un eventuale ritorno di Oristanio potrebbe rappresentare una scommessa mirata, capace di unire qualità, identità e prospettiva per il futuro rossoblù.

