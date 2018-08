Alessio Cerci e Thomas Heurtaux sono prossimi al trasferimento nel campionato turco: MKE Ankaragücü in pole, ma per l’ex Verona c’è anche il Bursaspor

Calciomercato: Alessio Cerci e Thomas Heurtaux potrebbero presto trasferirsi in Turchia. Come riporta Sky Sport, per entrambi i giocatori c’è l’accordo con la MKE Ankaragücü, squadra militante nella prima serie turca. L’esterno classe 1987, dopo l’ultima sfortunata esperienza all’Hellas Verona, è svincolato: su di lui si è segnalato anche l’interesse del Bursaspor, ma sia lui che il difensore francese in forza all’Udinese (in scadenza coi friulani tra un anno) potrebbero firmare entro 48 ore per il club di Ankara.