Ultime Notizie
Calciomercato, Coman lascia il Bayern Monaco: la sua prossima squadra
Calciomercato, Coman lascia il Bayern Monaco: la sua prossima squadra. Dove giocherà l’esterno offensivo ex Juventus
Si chiude un capitolo lungo e vincente della storia del Bayern Monaco. Dopo quasi un decennio di successi, Kingsley Coman lascia la Baviera per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. L’esterno offensivo francese, classe 1996, è pronto a unirsi all’Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, che continua la sua faraonica campagna acquisti.
L’accordo tra il club tedesco e quello saudita è stato definito, come confermato da fonti autorevoli del calciomercato. L’operazione si è conclusa sulla base di una cifra vicina ai 30 milioni di euro, un investimento importante che testimonia la volontà dell’Al Nassr di costruire una squadra sempre più competitiva. Per Coman è pronto un ricco contratto triennale, con scadenza fissata al 2028. Le visite mediche e la firma sono attese nei prossimi giorni, suggellando così l’addio di uno dei protagonisti del recente ciclo bavarese.
Arrivato dalla Juventus nell’estate del 2015, Coman ha legato il suo nome a innumerevoli trionfi con la maglia del Bayern, conquistando campionati, coppe nazionali e, soprattutto, la Champions League del 2020, decisa proprio da un suo gol in finale contro il Paris Saint-Germain.
Il francese non sarà l’unica stella europea a vestire la maglia gialloblù nella prossima stagione. L’Al Nassr ha infatti messo a segno altri due colpi di caratura internazionale per rinforzare la rosa a disposizione di CR7. Per il reparto offensivo è arrivato il portoghese João Félix, reduce da un’esperienza non esaltante in prestito al Milan dal Chelsea. A puntellare la difesa, invece, è stato ingaggiato l’esperto centrale spagnolo Iñigo Martínez, proveniente dal Barcellona. Un mercato stellare che proietta l’Al Nassr tra le grandi favorite della Saudi Pro League.
Lazio, Sarri ha trasmesso questo mantra alla squadra per la prossima stagione
Calciomercato Napoli: sfuma l’idea Grealish. Ecco dove giocherà