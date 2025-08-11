Calciomercato, Coman lascia il Bayern Monaco: la sua prossima squadra. Dove giocherà l’esterno offensivo ex Juventus

Si chiude un capitolo lungo e vincente della storia del Bayern Monaco. Dopo quasi un decennio di successi, Kingsley Coman lascia la Baviera per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. L’esterno offensivo francese, classe 1996, è pronto a unirsi all’Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, che continua la sua faraonica campagna acquisti.

L’accordo tra il club tedesco e quello saudita è stato definito, come confermato da fonti autorevoli del calciomercato. L’operazione si è conclusa sulla base di una cifra vicina ai 30 milioni di euro, un investimento importante che testimonia la volontà dell’Al Nassr di costruire una squadra sempre più competitiva. Per Coman è pronto un ricco contratto triennale, con scadenza fissata al 2028. Le visite mediche e la firma sono attese nei prossimi giorni, suggellando così l’addio di uno dei protagonisti del recente ciclo bavarese.

Arrivato dalla Juventus nell’estate del 2015, Coman ha legato il suo nome a innumerevoli trionfi con la maglia del Bayern, conquistando campionati, coppe nazionali e, soprattutto, la Champions League del 2020, decisa proprio da un suo gol in finale contro il Paris Saint-Germain.

Il francese non sarà l’unica stella europea a vestire la maglia gialloblù nella prossima stagione. L’Al Nassr ha infatti messo a segno altri due colpi di caratura internazionale per rinforzare la rosa a disposizione di CR7. Per il reparto offensivo è arrivato il portoghese João Félix, reduce da un’esperienza non esaltante in prestito al Milan dal Chelsea. A puntellare la difesa, invece, è stato ingaggiato l’esperto centrale spagnolo Iñigo Martínez, proveniente dal Barcellona. Un mercato stellare che proietta l’Al Nassr tra le grandi favorite della Saudi Pro League.