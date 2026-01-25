Connect with us

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli

1 ora ago

Djuric

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli dell’operazione lampo in chiusura

La Cremonese non perde tempo e, all’indomani della dolorosa sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, chiude una trattativa lampo per rinforzare il reparto avanzato. La dirigenza lombarda ha infatti raggiunto l’accordo totale per l’acquisto di Milan Djuric, esperto centravanti bosniaco classe 1990, prelevandolo a titolo definitivo dal Parma.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’operazione costerà alle casse dei grigiorossi poco più di un milione di euro. L’ex ariete della Salernitana, che ha già svuotato l’armadietto e salutato i compagni tra le fila dei Ducali, firmerà un contratto valido per i prossimi 18 mesi, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Per il gigante di Tuzla si tratta di un suggestivo ritorno allo Stadio Zini, dove aveva già militato nella stagione 2012/13. Un innesto fondamentale per Davide Nicola: l’allenatore piemontese, noto per la sua grinta e capacità di compiere imprese, ritrova così una torre fisica ideale per il suo stile di gioco, indispensabile per lottare su ogni pallone nella corsa agli obiettivi stagionali.

