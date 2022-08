Calciomercato Cremonese: dal Belgio arriva Hendry

Calciomercato Cremonese, dal Belgio arrivano i rumors di un interesse dei grigiorossi per lo scozzese Hendry

La Cremonese sarebbe a un passo dal tesseramento di Jack Hendry, difensore scozzese classe ’95 attualmente in forza al Bruges.

Secondo quanto riportato dal portale belga Dernière Heure, lo scozzese, arrivato lo scorso anno in Belgio per 5 milioni, è finito ai margini della squadra con il cambio di allenatore. Un cambio d’aria necessaria per poter rilanciarsi.