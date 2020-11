Calciomercato, tre club di Serie B pensano a Dzemaili

Dzemaili è svincolato dopo l’avventura in Cina. Empoli, Salernitana e Frosinone sull’ex centrocampista del Bologna

Blerim Dzemaili può tornare in Italia. Dopo la non fortunata parentesi in Cina con lo Shenzhen, alcune formazioni di Serie B starebbero pensando di ingaggiare lo svincolato centrocampista svizzero.

Come scrive SerieBnews.com Empoli, Salernitana e Frosinone potrebbero valutare l’ingaggio dell’ex Bologna. Il 34enne giocatore potrebbe così riparte dalla serie cadetta dopo l’avventura in Cina.