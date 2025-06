Calciomercato estero, finisce con la retrocessione l’avventura da allenatore-giocatore di Aaron Ramsey al Cardiff!

L’avventura di Aaron Ramsey come allenatore-giocatore del Cardiff City si conclude dopo appena tre partite. Il 34enne centrocampista gallese, ex Juventus e Arsenal, non è riuscito a evitare la retrocessione della squadra in League One, chiudendo la stagione 2024/25 all’ultimo posto in classifica.

Il club ha annunciato ufficialmente l’addio di Ramsey con un comunicato pubblicato sul proprio sito:

COMUNICATO – «Aaron Ramsey lascerà i Bluebirds quest’estate. Il capitano gallese è rientrato nel club della sua infanzia durante l’estate del 2023, prima di assumere il ruolo di allenatore ad interim per le ultime tre partite della stagione 2024/25. Aaron lascia il Cardiff City Stadium con i nostri migliori auguri».

Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2025 e non sarà rinnovato. Dopo una stagione complicata, segnata da infortuni e dalla difficoltà del club nel competere in Championship, Ramsey ha cercato di dare un contributo anche dalla panchina, ma senza risultati positivi.

L’estate 2025 si preannuncia movimentata sul fronte del calciomercato Cardiff. Oltre a Ramsey, il club gallese ha annunciato che diversi giocatori lasceranno la squadra a fine contratto, il 30 giugno 2025. Tra questi figurano: Jamilu Collins, Raheem Conte, Anwar El Ghazi, Kieron Evans, Dimitrios Goutas, Yakou Méïté

Rimangono invece ancora in trattativa con la dirigenza Joe Ralls, attuale capitano, e Andy Rinomhota, il cui futuro verrà definito nelle prossime settimane.

Il Cardiff City, ora retrocesso in League One, dovrà affrontare una profonda ricostruzione tecnica e dirigenziale per tentare la risalita già dalla prossima stagione.