Calciomercato estero, Thomas Frank è il nuovo allenatore del Tottenham! UFFICIALE l’arrivo del tecnico – il COMUNICATO

Calciomercato estero, Thomas Frank è il nuovo allenatore del Tottenham! UFFICIALE l’arrivo del tecnico

Si chiama Thomas Frank il nuovo allenatore del Tottenham che ha scelto il 51enne danese ex Brentford come sostituto di Ange Postecoglou.

Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare il nuovo allenatore che prenderà in mano una squadra reduce dalla vittoria dell’Europa League, ma anche un deludentissimo 17° posto in Premier.

Per Frank si parla di un contratto triennale, con scadenza, dunque, nel 2028.

COMUNICATO – «Siamo lieti di annunciare la nomina di Thomas Frank come nostro nuovo allenatore principale, con un contratto fino al 2028. Thomas ha una vasta esperienza nel calcio inglese, avendo iniziato a lavorare con il Brentford nel 2016, diventando uno dei manager attualmente più longevi in Premier League. Durante il suo periodo al Brentford ha trasformato il club, portandolo dalla Championship a una squadra consolidata della Premier League, superando costantemente e in modo significativo le aspettative per un lungo periodo. In Thomas stiamo nominando uno degli allenatori più progressisti e innovativi nel mondo del calcio.

Ha un comprovato record nello sviluppo dei giocatori e della squadra e non vediamo l’ora che guidi la squadra mentre ci prepariamo per la prossima stagione. Thomas sarà affiancato da Justin Cochrane (assistente allenatore della prima squadra), Chris Haslam (responsabile della performance e assistente allenatore della prima squadra) e Joe Newton (analista allenatore della prima squadra), provenienti dal Brentford, mentre Andreas Georgson (assistente allenatore della prima squadra) arriverà dal Manchester United».