Calciomercato estero: il PSG fa sul serio! Sogno Koundé, pronti 100 milioni per convincere alla cessione il Barcellona

L’ambizione del Paris Saint-Germain non conosce confini. Dopo aver conquistato la Champions League e aver dominato all’esordio al Mondiale per Club con un netto 4-0 contro l’Atletico Madrid, il club parigino è pronto a piazzare un altro colpo sensazionale sul mercato.

Secondo quanto riportato da Footboom, il PSG starebbe preparando una super offerta da 100 milioni di euro per convincere il Barcellona a cedere Jules Koundé, difensore francese classe 1998 e punto fermo della nazionale e del club catalano.

Luis Enrique, soddisfatto dei successi ottenuti ma deciso a rafforzare ulteriormente il pacchetto difensivo, ha individuato in Koundé il profilo ideale. Il calciatore si è affermato come uno dei difensori più completi d’Europa, capace di giocare sia da terzino destro che da centrale di difesa. Nella stagione appena conclusa, è stato uno dei migliori nel Barcellona, risultando titolare in quasi tutte le partite disputate, ad eccezione di uno stop fisico nel finale.

Convincere il Barça, però, non sarà semplice. Il club catalano considera Koundé un pilastro per il presente e il futuro, e il giocatore ha ancora due anni di contratto. Tuttavia, di fronte a una proposta da 100 milioni, il Barcellona potrebbe riflettere, anche in considerazione della necessità di riequilibrare i conti.

Il PSG, dal canto suo, ha il potenziale economico per chiudere l’operazione e offrire a Koundé la possibilità di tornare in Ligue 1, dove si era già fatto notare con la maglia del Bordeaux prima del trasferimento al Siviglia e poi al Barcellona.

Il mercato è appena iniziato, ma a Parigi si respira già aria di grande calcio e grandi manovre. Jules Koundé al PSG potrebbe essere il prossimo colpo da novanta.