Calciomercato Fiorentina, per la difesa c’è anche Kouyatè. Le ultime

La Fiorentina starebbe pensando al centrale del Metz, in attesa di capire come finirà la trattativa con Milenkovic

Ancora non si è risolta la questione Milenkovic, richiesto da diversi big club europei quali Manchester United, Milan, Real Madrid, Borussia Dortmund, West Ham e Juventus. L’ultima parola, come si legge sul Corriere dello Sport, la avrà l’allenatore Vincenzo Italiano ma il giocatore con 35 milioni (o 27 più bonus) partirà.

Sebbene la trattativa sia in stand by, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Boubakar Kouyatè, difensore ventiquattrenne del Metz. In questo momento il maliano è in pole position, davanti a Mattia Lovato, cercato anche dall’Atalanta. Più difficili le piste Rugani (confermato alla Juventus) e Maksimovic (svincolato dal Napoli ma che non convince alla Viola).