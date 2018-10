Calciomercato Fiorentina: due squadre francesi su Veretout

Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è entrato nel mirino di due club francesi che vogliono strapparlo alla società viola

Le società calcistiche sono sempre attive sul fronte calciomercato nonostante le operazioni siano chiuse. La prossima finestra invernale di mercato aprirà i battenti a gennaio, ma le dirigenze dei club si muovono sempre in anticipo per cercare di piazzare il colpo giusto. Anche la Fiorentina sta valutando le possibili mosse da effettuare nella prossima sessione di mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni sembra, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che due società francesi siano piombate sul centrocampista Jordan Veretout, autore di un ottimo avvio di stagione in cui ha realizzato 2 reti ed un assist.

Le società pronte ad acquistare il cartellino del francese sono Lione e Marsiglia che dovrebbero versare nelle casse della società toscana una cifra intorno 25 milioni di euro. Il giocatore classe 1993 è arrivato a Firenze a titolo definitivo nell’estate del 2017 dall’Aston Villa per 7 milioni di euro.