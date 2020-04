Calciomercato Fiorentina, i viola premono per Amrabat: pronta un’offerta di 20 milioni per convincere subito l’Hellas Verona

Il destino è viola per Sofyan Amrabat. Il giocatore dell’Hellas Verona, che si è messo in mostra in questa prima parte di campionato, è un obiettivo per la Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport.

La società gigliata avrebbe già pensato al piano di azione per poter convincere il giocatore: 20 milioni agli scaligeri, questo il prezzo che la Fiorentina è disposta a pagare per arrivare al calciatore gialloblù.