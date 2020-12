Calciomercato Fiorentina, Kouame ai saluti? Interessa in Premier League

La stagione di Kouame è stata negativa fino a questo punto: ci si aspettava di più dall’ex Genoa ed ora una cessione non è da escludere

L’avventura di Christian Kouame con la maglia della Fiorentina potrebbe concludersi dopo un solo anno. L’attaccante è arrivato lo scorso gennaio dal Genoa, dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per larga parte della sua permanenza in viola.

Questa embrava essere la sua stagione, con Iachini che lo ha subito schierato al centro dell’attacco. L’annata buia della Fiorentina e il cambio in panchina (con Prandelli sul pino viola) potrebbero portare ad una cessione in attacco che contempla anche Vlahovic e Cutrone. Su Kouame, secondo The Sun, ci sarebbe il forte interesse del Crystal Palace.