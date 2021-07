Il rinnovo del contratto sarà discusso nei primi giorni di ritiro, ma Milenkovic è destinato a rimanere alla Fiorentina

Come riportato da La Nazione, Nikola Milenkovic e la Fiorentina non separeranno le reciproche strade in questa stagione.

Le trattative per il rinnovo si avvieranno durante i primi giorni di ritiro della Viola. Ricordiamo che il contratto del difensore scadrà la prossima estate, nel 2022.