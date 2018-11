Sansone per la Fiorentina: Corvino sull’esterno del Villarreal

Calciomercato Fiorentina, è quello di Nicola Sansone il nome nuovo per l’attacco: Pantaleo Corvino sulle tracce del classe 1991 del Villarreal

Fiorentina al lavoro sul mercato in vista della sessione di riparazione: Pantaleo Corvino a caccia di un’alternativa per il reparto avanzato. Il direttore dell’area tecnica sta monitorando diversi profili e, oltre a Manolo Gabbiadini, spunta l’ipotesi Nicola Sansone: secondo il Corriere dello Sport, il classe 1991 potrebbe tornare in Serie A dopo due stagioni in Liga.

L’esterno offensivo non sta trovando spazio nel Villarreal di Calleja, appena 34’ in campionato e 3 presenze in Europa League, ed è disponibile a fare ritorno in Serie A: sulle sue tracce anche Lazio e Bologna, ma Corvino è pronto a piazzare il blitz. Viola pronti a imbastire la trattativa con il Sottomarino Giallo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.