Calciomercato Fiorentina, Pradé fa il punto su entrate ed uscite in casa viola: «Ribery e Biraghi, vi spiego la situazione»

A margine del successo sul Monza in Coppa Italia, Pradé ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. A partire da Ribery. «Come tutti i grandi calciatori è in un momento di riflessione, ma ci piace molto. Ha problemi di natura economica, per quanto ci piacerebbe averlo. Non siamo ai livelli delle squadre arabe o russe, ma se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli lo accoglieremo a braccia aperte. Al momento non è vicino, siamo allo stesso punto di una settimana fa».

I commenti scivolano poi sullo scenario che riguarda Biraghi: «Vuole andare all’Inter, ma non siamo vicini per niente. La contropartita per lui non è Politano. Dalbert era uno dei candidati, ma preferisce andare al Nizza che ha un proprietario nuovo forte economicamente. Quindi siamo fermi».