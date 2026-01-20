Connect with us

Fiorentina News

Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti: accordo col Copenaghen! Le cifre del riscatto

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Image Photo801176

Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti: accordo col Copenaghen! Svelate le cifre del riscatto: i dettagli del trasferimento del centrocampista

Le strade di #Amir Richardson e della #Fiorentina si separano. Il centrocampista marocchino classe 2002 è pronto a trasferirsi all’#FC Copenaghen. Secondo quanto riportato dall’esperto #Fabrizio Romano, l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio: il giocatore lascia i Viola con la formula del prestito fino a giugno, con ingaggio interamente coperto dal club danese. Nell’accordo tra le società è stata inserita un’opzione per il riscatto a titolo definitivo fissata a 9 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA – «🚨⚪️🔵 L’FC Copenhagen ha raggiunto un accordo per ingaggiare Amir Richardson dalla Fiorentina, eccoci qui!
Accordo concluso con prestito iniziale, stipendio coperto fino a giugno e clausola di opzione di acquisto € da 9 milioni».

QUI: le altre notizie sulla Serie A.

Related Topics:
Change privacy settings
×