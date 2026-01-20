Fiorentina News
Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti: accordo col Copenaghen! Le cifre del riscatto
Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti: accordo col Copenaghen! Svelate le cifre del riscatto: i dettagli del trasferimento del centrocampista
Le strade di #Amir Richardson e della #Fiorentina si separano. Il centrocampista marocchino classe 2002 è pronto a trasferirsi all’#FC Copenaghen. Secondo quanto riportato dall’esperto #Fabrizio Romano, l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio: il giocatore lascia i Viola con la formula del prestito fino a giugno, con ingaggio interamente coperto dal club danese. Nell’accordo tra le società è stata inserita un’opzione per il riscatto a titolo definitivo fissata a 9 milioni di euro.
🚨⚪️🔵 FC Copenhaghen agree deal to sign Amir Richardson from Fiorentina, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026
Deal done on initial loan, salary covered until June and €9m buy option clause. pic.twitter.com/i0xeTgPEtz
