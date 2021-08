Fiorentina, il ritorno di Nastasic è questione di giorni

Nastasic è pronto a tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Il difensore serbo potrebbe sbarcare in Italia nei prossimi giorni

La Fiorentina ha da tempo individuato il sostituto di Nikola Milenkovic, che appare sempre più diretto verso il West Ham nonostante il pressing su di lui della Juventus. Si tratta di Matija Nastasic, pronto a lasciare lo Schalke 04 dopo la retrocessione in seconda serie della compagine tedesca.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i viola hanno offerto 2 milioni per rilevare il cartellino del serbo, mentre la richiesta era di almeno 6. Nessuna paura però perchè la volontà del giocatore è chiara e nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca per l’affare.