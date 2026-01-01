Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham. I dettagli

Fiorentina News
Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per Solomon dal Tottenham
La Fiorentina ha definito la prima operazione in entrata del mercato invernale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto l’intesa per Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe 1999.
Il giocatore, di proprietà del Tottenham e attualmente al Villarreal, interromperà anticipatamente l’esperienza in Liga per trasferirsi a Firenze. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consente alla Fiorentina di rinforzare subito l’attacco mantenendo margini di valutazione per il futuro.
Solomon porta in dote velocità, capacità di saltare l’uomo e duttilità offensiva, caratteristiche considerate ideali per aumentare le soluzioni sugli esterni nella seconda parte della stagione.
Quella che porterà l’esterno israeliano in maglia viola sarà la prima operazione, di fatto ufficiale, di Paratici da ds della Fiorentina. Un’operazione chiusa proprio con il suo club di provenienza, ma che anticipa già un lavoro minuzioso per perfezionare la rosa di Vanoli.