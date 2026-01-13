Calciomercato Genoa, sorpasso per Baldanzi: ora i rossoblù sono in pole position per il fantasista della Roma! Novità importanti

Calciomercato Genoa, sorpasso per Baldanzi: il Grifone è in pole position per il calciatore della Roma! Aggiornamenti importanti

Il calciomercato della Roma vive ore frenetiche, caratterizzate da un effetto domino che potrebbe ridisegnare la trequarti giallorossa. Con l’arrivo nella Capitale del nuovo acquisto Robinio Vaz, gli spazi nel reparto offensivo si riducono ulteriormente, aprendo concretamente le porte alla cessione di Tommaso Baldanzi. Il talento ex Empoli, che in questa stagione ha faticato a trovare continuità di minutaggio, è pronto a fare le valigie per cercare il rilancio altrove. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la destinazione più probabile non è più Firenze, ma la Liguria: il Genoa è balzato in pole position.

Il fattore De Rossi: prove di “reunion”

A spingere Baldanzi verso il Grifone c’è un fattore determinante che porta il nome di Daniele De Rossi. L’attuale tecnico del Genoa ha già avuto modo di allenare il classe 2003 durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa. La stima tra i due è nota: De Rossi considera Baldanzi la pedina ideale per alzare il tasso qualitativo della sua manovra offensiva e ha chiesto alla dirigenza rossoblù di accelerare. Il Genoa, alla ricerca di fantasia per la salvezza, ha recepito il messaggio e ha messo la freccia, superando la concorrenza.

Fiorentina defilata, Vaz libera tutti

Fino a pochi giorni fa, sembrava essere la Fiorentina la squadra più vicina al giocatore. La Viola continua a monitorare la situazione, ma al momento il pressing del Genoa appare decisivo, complice la volontà del giocatore di ritrovare un tecnico che lo conosce bene. A sbloccare definitivamente l’operazione è stato lo sbarco a Fiumicino di Robinio Vaz. L’attaccante francese prelevato dal Marsiglia ha di fatto occupato l’ultima casella disponibile nell’attacco capitolino. Con Vaz a disposizione di Gasperini, la Roma ha ora la serenità necessaria per lasciar partire Baldanzi, verosimilmente con la formula del prestito, per permettergli di non perdere un’altra stagione in panchina.