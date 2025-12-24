Calciomercato Genoa, pressing per portare Edin Dzeko in Liguria. Il piano della squadra rossoblu

Calciomercato Genoa, cinque rinforzi nel mirino: Džeko è il nome caldo per l’attacco. Ecco il piano dei rossoblu

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con l’avvicinarsi della sessione invernale e la dirigenza rossoblù ha già iniziato a muovere le prime pedine per rinforzare la squadra. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Daniele De Rossi una rosa più completa e competitiva già a gennaio, in modo da affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Il piano del club prevede cinque interventi mirati, studiati per colmare le principali lacune dell’organico.

Nel dettaglio, il Calciomercato Genoa dovrebbe portare a un nuovo portiere, due rinforzi in difesa – un centrale e un terzino –, un centrocampista in grado di garantire equilibrio e dinamismo, e infine un attaccante di peso. Proprio il reparto offensivo è quello che catalizza maggiormente l’attenzione, con la società intenzionata ad aggiungere esperienza e qualità sotto porta.

In questo contesto, il nome che sta prendendo quota è quello di Edin Džeko. L’attaccante bosniaco, ormai sempre più vicino all’addio alla Fiorentina, rappresenta una vecchia conoscenza di De Rossi, che ne apprezza caratteristiche tecniche, leadership e capacità di incidere anche nei momenti chiave della stagione. Per il Calciomercato Genoa, Džeko sarebbe un innesto di grande valore, capace di fare da riferimento offensivo e di guidare anche i compagni più giovani.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Secondo quanto riportato da TuttoSport, anche il Cagliari avrebbe chiesto informazioni sul “Cigno di Sarajevo”. Il club sardo è alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il grave infortunio di Belotti, che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Una sfida di mercato che potrebbe complicare i piani del Genoa, chiamato a muoversi con decisione se vorrà anticipare la concorrenza.

Il Calciomercato Genoa si preannuncia quindi intenso e strategico, con la società determinata a sostenere De Rossi attraverso innesti mirati. La pista Džeko resta calda e rappresenta uno dei temi principali di questo inverno rossoblù, in attesa di sviluppi concreti nelle prossime settimane.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A