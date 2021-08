Calciomercato Genoa, in arrivo il messicano Vasquez

Calciomercato Genoa, i rossoblu stanno per mettere le mani sul difensore, fresco di medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo

Come riportato da Tuttosport, il Genoa è pronto a mettere a segno un colpo per il reparto difensivo. I rossoblu sono vicini all’acquisto di Johan Vasquez, 23 anni da compiere, difensore messicano in forza al Pumas ma in prestito dal Monterrey.

Il ragazzo, fresco di medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Nazionale, arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 3,5 milioni di euro.