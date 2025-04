Calciomercato Genoa, riscatto di Andrea Pinamonti sempre più lontano (e una squadra di Serie A è su di lui)

Calciomercato Genoa, sempre più incrinato il rapporto con Andrea Pinamonti. Riscatto sempre più lontano e una squadra che bussa alla porta del Sassuolo

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Genoa: su tutti il possibile riscatto (o meno) del centravanti Andrea Pinamonti, che ad oggi sta dividendo molto la piazza.

Infatti 14 milioni sono troppi per il Genoa, e dall’altra parte Andrea Pinamonti non è esente da offerta dalla Serie A. Ultimo il Toro che potrebbe ritrattarlo in estate.