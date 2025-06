Calciomercato Genoa, contatti in corso tra i rossoblu e una big inglese per chiarire la situazione di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, possibile prolungamento da parte di quella giovane pedine rossoblu? Ecco l’indiscrezione per l’estate

Il calciomercato Genoa è chiamato a risolvere la situazione legata a Maxwel Cornet. Il giocatore, che si trova bene a Genova, ha manifestato la volontà di proseguire la sua esperienza in Italia. Anche il club rossoblù apprezza le sue qualità tecniche e sarebbe favorevole a mantenere il francese in rosa.

Secondo quanto riportato da Repubblica, sono in corso i contatti tra il Genoa e il West Ham, proprietario del cartellino di Cornet, per definire il futuro del giocatore. Tuttavia, l’alto ingaggio del calciatore rappresenta un ostacolo significativo per il buon esito dell’operazione. Infatti, la retribuzione di Cornet è un fattore che potrebbe complicare il trasferimento, o almeno limitarne le possibilità.

Nonostante ciò, ci sono diversi motivi che potrebbero favorire la permanenza del giocatore a Genova. In primis, la sua esperienza finora con il Genoa è stata caratterizzata da poca continuità: Cornet ha giocato solo 7 partite in questa stagione. Questa scarsa presenza in campo potrebbe essere vista come un’opportunità per il giocatore di rilanciarsi, recuperare la forma fisica e valorizzare ulteriormente le sue doti in vista di un’intera stagione.

Un eventuale prolungamento della sua permanenza in Serie A, quindi, potrebbe giovare a entrambe le parti: al giocatore, che avrebbe la possibilità di ritrovare il ritmo e il livello di gioco che lo ha reso noto, e al club, che potrebbe beneficiare delle sue capacità in futuro, senza un impegno economico troppo oneroso. La situazione rimane quindi in fase di definizione, ma entrambe le parti sembrano disposte a trovare un accordo.