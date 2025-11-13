Gila Lazio, il rinnovo è in fase di stallo: quella big di Serie A prepara l’assalto per gennaio. Le ultimissime sul difensore

Gila Lazio, l’Inter mette gli occhi sul difensore spagnolo: futuro in bilico tra rinnovo e mercato. La sua permanenza in biancoceleste non è certa.

Il nome di Mario Gila è diventato uno dei più caldi del mercato difensori. Il giovane spagnolo classe 2000, ormai punto fermo della retroguardia della Lazio, è finito nel mirino dell’Inter, sempre attenta a profili solidi e in crescita. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe intensificato i monitoraggi sul centrale, affascinato dalle sue prestazioni costanti e dalla maturità tattica dimostrata sotto la guida di Maurizio Sarri.

Gila Lazio: la situazione contrattuale preoccupa Lotito

Il contratto che lega Gila alla Lazio è valido fino al 30 giugno 2027, ma la situazione non è così serena come potrebbe sembrare. Il difensore percepisce attualmente circa 1,1 milioni di euro a stagione, una cifra relativamente bassa per un titolare e colonna portante della squadra biancoceleste. Nonostante il rendimento sempre più convincente, la società non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo e adeguamento economico. Questo ritardo sta accendendo i riflettori dei grandi club italiani ed europei, pronti a sfruttare l’occasione se la trattativa dovesse arenarsi.

Inter, Milan e non solo: tutti su Gila della Lazio

Oltre all’Inter, anche il Milan avrebbe manifestato un interesse, seppur timido, nei confronti del difensore. La situazione resta fluida: Gila potrebbe infatti scegliere di non accelerare i tempi per il rinnovo con la Lazio, valutando con calma le alternative sul mercato. Il suo obiettivo sarebbe quello di garantirsi un contratto più remunerativo, consapevole del crescente valore che ha acquisito nella Serie A.

La clausola Real Madrid e i rischi per la Lazio

Un ulteriore elemento di complessità per la Lazio è rappresentato dalla clausola inserita al momento del trasferimento dal Real Madrid: il club spagnolo detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo significa che, in caso di cessione, metà dell’incasso finirebbe nelle casse dei Blancos, riducendo il margine di guadagno per la società capitolina.

Futuro incerto ma mercato in fermento

La posizione di Gila alla Lazio resta dunque da monitorare con attenzione. Se il club non interverrà presto con una proposta convincente, l’interesse dell’Inter e di altre big potrebbe trasformarsi in un assalto concreto nella prossima sessione di mercato. In casa biancoceleste cresce la consapevolezza che trattenere il difensore spagnolo non sarà semplice: Gila e Lazio, un binomio che oggi funziona, ma che domani potrebbe anche dividersi.