Calciomercato, Giroud in Serie A? L’agente: «Erede di Lukaku o Dzeko»

Torna il mercato e ritorna puntuale il nome di Olivier Giroud per molte squadre di Serie A: ecco le parole dell’intermediario di mercato

Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di vedere in Serie A Olivier Giroud. Ecco le sue dichiarazioni sul francese.

«Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia».

