Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto: la strategia del club meneghino

L’Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione sul mercato estivo. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, diversi giocatori in scadenza di contratto lasceranno il club, portando a cambiamenti significativi nella rosa. I cinque giocatori in scadenza, Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, sono destinati a partire, e il club dovrà sostituirli prontamente con innesti di qualità.

Le aree che subiranno i maggiori cambiamenti sono il centrocampo e la difesa. Nella retroguardia, l’Inter sta monitorando alcuni profili come Muharemovic, Solet e Celik, che potrebbero rinforzare il reparto. Ma le modifiche non si fermano lì: nel centrocampo, Frattesi (desideroso di trovare maggiore spazio) e Calhanoglu, con contratto in scadenza nel 2027 e richieste dal Galatasaray, sono in bilico. La partenza di due o tre elementi chiave obbligherà l’Inter a cercare rinforzi.

In questo scenario, Massolin, giovane centrocampista 23enne proveniente dal Modena, è già stato acquistato, ma potrebbe essere ceduto in prestito per guadagnare esperienza in Serie A. Inoltre, l’Inter ha opzionato la recompra di Aleksander Stankovic per 23 milioni di euro, e il giovane serbo potrebbe avere un ruolo importante nel progetto di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri.

Il club ha anche messo gli occhi su alcuni talenti di spicco. Domenica scorsa, un osservatore nerazzurro era presente per seguire Ismael Koné del Sassuolo, classe 2002, che ha impressionato per le sue prestazioni. In Serbia, invece, cresce la convinzione che l’Inter stia preparando una scommessa su Vasilije Kostov, un trequartista classe 2008 della Stella Rossa, che ha segnato 10 gol in campionato. Con l’ex Inter Dejan Stankovic come possibile sponsor, il giovane talento potrebbe diventare un obiettivo concreto per il club.

Con l’Inter pronta a una serie di movimenti sul mercato, i tifosi possono aspettarsi un’estate di grande fermento, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e prepararsi al meglio per le sfide future, tra cui la qualificazione alla Champions League.