Calciomercato Inter: a gennaio assalto a Milik, l’idea di Marotta

Calciomercato Inter: secondo quanto riporta Tuttosport il club nerazzurro potrebbe puntare ad Arkadiusz Milik

L’infortunio di Lukaku e un Sanchez a mezzo servizio hanno acceso la spia rossa nel reparto avanzato dell’Inter. Antonio Conte si è ritrovato in piena emergenza con i soli Lautaro Martinez e Pinamonti attaccanti di ruolo e Ivan Perisic adattato in una posizione non sua. Probabile, quindi, che Marotta e Ausilio decidano di sondare il mercato di gennaio in cerca di un attaccante.

Secondo Tuttosport i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono principalmente ancora gli stessi degli ultimi mesi: lo scontento Giroud, rimasto controvoglia al Chelsea e finora poco utilizzato da Lampard e Gervinho. Ma all’Inter stanno valutando anche un terzo nome, un’opzione che in estate non era stata presa in considerazione perché sul giocatore erano forti altri club, come Juventus, Roma e Fiorentina, ovvero Arkadiusz Milik.

In estate il Napoli aveva trovato un’intesa con la Roma sulla base di 30 milioni fra fisso e bonus, a gennaio il prezzo potrebbe calare e chissà che l’Inter non possa intavolare uno scambio. A Gattuso, per esempio, piace da tempo Vecino, anche se l’acquisto di Bakayoko potrebbe aver chiuso gli spazi. Ma al Napoli potrebbe interessare anche un trequartista per il 4-2-3-1, visto che in quel ruolo finora il tecnico ha puntato forte solo su Mertens: Eriksen, che l’Inter cercherà di piazzare, o lo stesso Nainggolan, potrebbero essere due opzioni.