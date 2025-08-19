Calciomercato Inter: perché è saltato l’affare Lookman. Tutti i motivi e il retroscena su Esposito

Calciomercato Inter: perché è saltato l’affare Lookman con l’Atalanta dopo il lungo stallo. Tutti i motivi e il retroscena su Esposito

Dopo oltre un mese di trattative e continui contatti, la telenovela legata ad Ademola Lookman sembra essere arrivata al capitolo finale. L’attaccante nigeriano classe 1997, protagonista con l’Atalanta nelle ultime stagioni, non vestirà la maglia dell’Inter. La dirigenza del calciomercato Inter ha infatti scelto di interrompere in modo definitivo l’inseguimento al giocatore, preferendo concentrare le proprie risorse su rinforzi in altri reparti.

Perché l’Inter ha detto stop a Lookman

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione è maturata per una combinazione di fattori. Da un lato, l’Atalanta non ha mai arretrato dalla sua valutazione superiore ai 45 milioni di euro, bonus inclusi, considerata eccessiva dai dirigenti di Viale della Liberazione. Dall’altro, i tempi lunghi della trattativa hanno inciso sulle strategie del club, che non voleva rimanere intrappolato in un braccio di ferro senza fine.

Inizialmente l’Inter aveva trovato un’intesa di massima con l’entourage di Lookman per un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Tuttavia, l’inflessibilità della Dea e le nuove esigenze emerse con il lavoro quotidiano di Cristian Chivu hanno modificato le priorità.

La nuova direzione del mercato nerazzurro

Con l’avanzare della preparazione estiva, l’allenatore romeno ha spinto per concentrare gli investimenti su centrocampo e difesa, settori ritenuti più bisognosi di qualità e profondità. L’inserimento convincente di giovani come Pio Esposito, attaccante classe 2005, e l’adattamento di Bonny hanno inoltre ridotto l’urgenza di un grande colpo in attacco.

Ad Appiano Gentile è emersa così una linea comune tra Chivu, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio: la priorità diventa un centrocampista fisico e dinamico, in grado di dare equilibrio a una squadra che vuole essere aggressiva e verticale. Un identikit che ricorda molto da vicino Manu Koné, 24enne mediano francese seguito con attenzione, ritenuto più funzionale al progetto e con margini di crescita futuri.

Una scelta strategica per il futuro

Il no definitivo a Lookman non rappresenta quindi una rinuncia alla qualità, ma piuttosto una ricalibrazione delle strategie. La società vuole puntare su profili giovani, rivendibili e adatti al nuovo modello di gioco. L’attacco resterà affidato a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con l’aggiunta di nuovi innesti in mediana e difesa per completare una rosa che Chivu considera ancora in evoluzione.