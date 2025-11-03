 Calciomercato Inter, Akanji vuole restare: i dettagli
Calciomercato Inter, Akanji vuole restare e la dirigenza prepara il riscatto del difensore svizzero. Intenzioni chiare: i dettagli sulla possibile operazione

1 minuto ago

Calciomercato Inter, Akanji ha conquistato tutti con solidità e duttilità. Marotta e Ausilio orientati a confermarlo. Tutti i dettagli sulla possibile operazione

Non un semplice prestito, ma l’inizio di un progetto a lungo termine. Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato dal Manchester City, ha ribadito il suo desiderio di continuare con l’Inter: «Sono venuto qui per restare». Dopo la vittoria sul campo del Verona, il centrale ha espresso la volontà di essere riscattato, una scelta che coincide con le intenzioni della società nerazzurra.

Le condizioni del riscatto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra i due club prevede un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, che diventa obbligo in caso di vittoria dello Scudetto e di utilizzo in almeno il 50% delle gare stagionali. Due condizioni che, per rendimento e continuità, appaiono tutt’altro che improbabili.

Chivu convinto, l’Inter decisa

A prescindere dai risultati finali, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono intenzionati a trattenere Akanji a Milano. Il giocatore ha conquistato Cristian Chivu grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di adattarsi a più ruoli.

Proprio al Bentegodi, dopo l’ammonizione di Yann Bisseck, Akanji si è spostato con naturalezza al centro della difesa, guidando il reparto con sicurezza. «Per me non cambia nulla, posso giocare in tutti i ruoli della difesa», ha spiegato lo svizzero.

Un jolly prezioso, affidabile e ormai parte integrante del progetto nerazzurro: l’Inter non ha dubbi, Akanji resterà a Milano.

31 minuti ago

3 Novembre 2025

10 ore ago

2 Novembre 2025

