Il centrocampista dello United, Andreas Pereira, è finito nel mirino dell’Inter: su di lui ci sono però anche il Chelsea e l’Arsenal

Andreas Pereira, centrocampista in forza al Manchester United, sarebbe finito nella lista dei partenti di Mourinho secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun. Su di lui ci sarebbe un forte interessamento da parte delle big inglesi quali Chelsea e Arsenal, ma non solo. Il costo del cartellino, pari a circa 10 milioni di euro, è decisamente abbordabile anche per l’Inter la cui dirigenza avrebbe già messo sul taccuino il calciatore di Premier. Attenzione però, pare esser forte anche l’interesse del Monaco e del Valencia che potrebbero quindi inserirsi nella corsa nella prossima sessione di mercato.