Calciomercato Inter, apertura dell’Arsenal per Bellerin: i dettagli

Calciomercato Inter: importante apertura dell’Arsenal per Hector Bellerin, tra i papabili sostituto di Hakimi in casa nerazzurra

Con l’ufficialità di Hakimi al PSG, in casa Inter si è aperta la caccia al suo successore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è da segnalare un’importante aggiornamento per uno degli obiettivi di nerazzurri per la fascia: Hector Bellerin.

L’Arsenal intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore. Nell’attesa, però, ha aperto alla possibilità del prestito, ma con “obbligo” di riscatto a 20-25 milioni. I nerazzurri insistono, però, sul più semplice “diritto”, nella speranza che il prossimo anno i cordoni della spesa possano allargarsi. Il canale con Londra resta comunque aperto anche perché lì è sotto contratto pure l’altro osservato speciale: Davide Zappacosta del Chelsea.