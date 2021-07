Calciomercato Inter, Lautaro ancora nei radar dell’Atletico Madrid

Calciomercato Inter, i colchoneros ancora interessati all’acquisto di Lautaro Martinez: il punto sulla situazione

L’Atletico Madrid è sempre dietro l’angolo per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è uno dei sogni dei Colchoneros è sarebbero pronti a partire all’assalto nel 2022.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club della capitale spagnola tenterà l’affondo il prossimo anno nel caso in cui il Toro non dovesse rinnovare il suo contratto con i nerazzurri attualmente in scadenza nel 2023. Tentare il colpo questa estate, invece, sarebbe difficile sia per la presenza in rosa di Luis Suarez sia per il possibile arrivo di Griezmann.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTERNEWS24.COM