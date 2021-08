Calciomercato Inter, l’Atletico torna alla carica per Lautaro

I colchoneros ripensano a Lautaro Martinez: l’attaccante argentino torna ad essere un’idea gradita all’Atletico di Madrid

La partenza di Lukaku potrebbe innescare un effetto domino secondo l’analisi del Corriere dello Sport che parla del rischio di far pensare che all’Inter tutti hanno un prezzo. Non è un caso che secondo il quotidiano romano dalla Spagna sono riemerse le voci su una proposta in arrivo dall’Atletico Madrid per Martinez.

Il ds dei campioni della Liga, Berta non ha mai smesso di volgere pensiero e sguardo sul diez nerazzurro campione d’America e starebbe preparando un’offerta da (probabilmente) 70 milioni.

