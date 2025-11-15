Bernardo Silva Inter, Ausilio sogna il grande colpo a centrocampo. Contatti in corso con il calciatore. Le ultimissime

Bernardo Silva Inter, Ausilio pensa al giocatore in scadenza con il Manchester City per sostituire Mkhitaryan. Ecco le ultimissime

Una notizia clamorosa proveniente dall’Inghilterra scuote il mercato internazionale e apre scenari inattesi attorno al binomio Bernardo Silva Inter. Il portale britannico Teamtalk rilancia infatti l’indiscrezione secondo cui il fuoriclasse portoghese del Manchester City starebbe seriamente valutando l’idea di chiudere la sua lunga avventura in Premier League. Il contratto del giocatore non scade nell’immediato, ma al termine della stagione 2025/26; tuttavia, dopo nove anni di trionfi con i Citizens sotto la guida di Pep Guardiola, il ciclo dello stesso Bernardo potrebbe essere arrivato al capolinea. Una situazione che rischia di scatenare una vera e propria asta, con tante big europee pronte a muoversi in anticipo per capire le intenzioni dell’esterno offensivo.

Tra queste spicca proprio l’Inter, che vede nell’accoppiata Bernardo Silva Inter una possibile opportunità di mercato dalle dimensioni straordinarie. La dirigenza nerazzurra considera infatti il classe 1994 l’erede perfetto di Henrikh Mkhitaryan, un pilastro della squadra ma ormai vicino alla fase conclusiva della carriera. Con cinque anni di differenza tra i due, appare naturale che i vertici di Viale della Liberazione stiano valutando un profilo in grado di portare qualità, esperienza mondiale e continuità nell’impianto di gioco. Per questo l’ingaggio di Bernardo Silva viene percepito come la soluzione ideale: un colpo tecnico di altissimo livello, coerente con l’ambizione di mantenere l’Inter ai vertici italiani ed europei.

Il progetto Bernardo Silva Inter, tuttavia, non è privo di ostacoli. Il primo è legato alla concorrenza: numerosi club, soprattutto della Liga e della Premier, monitorano da tempo la situazione del portoghese. Il secondo riguarda la strategia societaria imposta da Oaktree, focalizzata su un ringiovanimento graduale della rosa e su investimenti sostenibili nel medio periodo. Acquistare un calciatore trentenne di fama mondiale potrebbe apparire, a prima vista, una mossa in controtendenza rispetto alla filosofia adottata dalla proprietà americana.

Eppure, analizzando il quadro complessivo, la trattativa Bernardo Silva Inter risulterebbe perfettamente compatibile con il progetto tecnico nerazzurro. Il portoghese arriverebbe come sostituto diretto di Mkhitaryan, contribuendo comunque a ridurre l’età media del reparto e portando allo stesso tempo una dose di leadership ed esperienza utilissime al nuovo corso guidato da Cristian Chivu. Inoltre, la possibilità di inserirsi su un affare potenzialmente a parametro zero rappresenta una chance che la società non intende ignorare.

Con queste premesse, il futuro di Bernardo Silva resta un rebus, ma l’ipotesi Bernardo Silva Inter è realtà. E potrebbe diventare uno dei temi più caldi del prossimo mercato.