Calciomercato Inter, nuovo colpo di scena Calhanoglu: incontro con quel club. Il futuro del centrocampista turco è di nuovo in bilico

Tornano a suonare le sirene della Turchia per Hakan Calhanoglu, mettendo nuovamente in discussione il suo futuro nel calciomercato Inter. Il futuro di Hakan potrebbe prendere una direzione inaspettata. Il regista turco classe 1994, punto di riferimento del centrocampo dell’Inter, è finito al centro di una trattativa sorprendente con il Fenerbahçe. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, il presidente del club gialloblù, Ali Koç, ha incontrato direttamente il calciatore per sondare la disponibilità a un possibile ritorno in patria.

Calhanoglu è stato fin dall’inizio del mercato estivo accostato con insistenza al Galatasaray, ma nelle ultime ore i riflettori si sono spostati sull’altro colosso di Istanbul. Il giornalista Yağız Sabuncuoğlu ha rivelato che Koç avrebbe chiesto al centrocampista informazioni dettagliate sul suo stipendio netto e sulle condizioni economiche fissate dall’Inter per una sua eventuale cessione. Il faccia a faccia tra le parti lascia intendere una manovra reale da parte del Fenerbahçe, intenzionato a rinforzarsi con un nome di grande esperienza internazionale.

Calhanoglu Inter, il giocatore apre al ritorno in patria

Hakan Calhanoglu, che ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri, ha chiuso la scorsa stagione con ottime prestazioni, confermandosi uno dei migliori registi del campionato italiano. Tuttavia, secondo quanto riportato, il calciatore non sarebbe contrario a un ritorno in Turchia, a patto che venga risolto il nodo relativo al suo cartellino. L’Inter, dal canto suo, non considera incedibile il giocatore, ma chiede una cifra importante per lasciarlo partire.

In attesa di sviluppi concreti, la trattativa potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni. Il Fenerbahçe studia il colpo di mercato che avrebbe un grande impatto mediatico e tecnico, mentre i tifosi nerazzurri restano con il fiato sospeso per capire se Calhanoglu resterà al centro del progetto tecnico di Cristian Chivu anche nella prossima stagione.