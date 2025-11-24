Calciomercato Inter, quel portiere resta nel mirino fino alla fine della stagione: le ultimissime

Calciomercato
Calciomercato Inter, il portiere del Cagliari Caprile resta nel mirino fino al termine della stagione: le ultime
Con la 12ª giornata di Serie A ormai agli sgoccioli, in attesa del posticipo Sassuolo‑Pisa, il Cagliari guarda già al prossimo impegno: sabato 28 novembre alle 18:00 i rossoblù saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus.
Tra i temi caldi in casa sarda c’è il portiere titolare Elia Caprile. Non solo per le sue prestazioni, ma anche per l’atteggiamento mostrato dopo il 3‑3 con il Genoa: il giovane estremo difensore si è scusato con la squadra per l’errore che ha portato al terzo gol di Martin, assumendosi pubblicamente le proprie responsabilità. Un gesto di maturità e professionalità che non è passato inosservato.
Inter interessata Secondo L’Interista, l’atteggiamento di Caprile ha colpito in particolare la dirigenza nerazzurra, da sempre attenta ai giovani talenti italiani. L’Inter seguirà con attenzione il percorso del portiere per tutta la stagione, valutandone non solo le qualità tecniche, ma anche la capacità di reagire agli errori e di mantenere la concentrazione sotto pressione.
Un parametro considerato decisivo per chi ambisce a diventare un portiere di alto livello, e che potrebbe trasformare Caprile in un obiettivo concreto per il futuro nerazzurro.
