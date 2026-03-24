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Calciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla Premier

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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Calciomercato Milan, Castro nel mirino dei rossoneri: valutazione pesante del Bologna e rischio asta con i club di Premier League

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il nuovo nome sul taccuino rossonero per l’attacco è quello di Santiago Castro. Il giovane centravanti argentino del Bologna ha attirato l’attenzione della dirigenza di via Aldo Rossi, intenzionata a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Le sue prestazioni nell’ultima stagione, caratterizzate da fisicità, tecnica e capacità di partecipare alla manovra, lo hanno reso uno dei profili più interessanti del panorama italiano.

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La trattativa, però, si preannuncia complessa. Il Bologna valuta Castro circa 40 milioni di euro, cifra che il Milan considera eccessiva in questa fase. I rossoneri stanno monitorando la situazione, pronti a intervenire solo se dovessero aprirsi spiragli o se il club emiliano decidesse di rivedere le proprie richieste. La linea societaria resta improntata alla prudenza finanziaria, alla ricerca del giusto equilibrio tra qualità tecnica e sostenibilità economica.

Sul giocatore, inoltre, non c’è solo il Milan. West Ham e Nottingham Forest hanno già effettuato sondaggi, e la forza economica dei club di Premier League potrebbe complicare ulteriormente i piani rossoneri. Il futuro di Castro resta dunque aperto: tra la possibilità di restare in Italia per completare la propria crescita e il richiamo della Premier, il classe 2004 si prepara a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo.

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