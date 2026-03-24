Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. Passi in avanti importantissimi!

Nuovo stadio Cagliari: è stato trovato l’accordo sul PEF e parcheggi gratis, c’è un nodo da sciogliere. Cosa sta succedendo!

Il sogno della nuova casa per il Cagliari compie un passo in avanti fondamentale verso la sua realizzazione. Durante un recente vertice tenutosi a Palazzo Bacaredda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha illustrato con ottimismo i recenti progressi dell’iter burocratico. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, il clima estremamente costruttivo instauratosi tra il Comune di Cagliari e la società rossoblù ha permesso di sciogliere nodi che in passato sembravano insormontabili, aprendo uno spiraglio concreto per l’apertura dei cantieri del tanto atteso nuovo stadio.

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Il Piano Economico Finanziario e il diritto di superficie

Il primo grande traguardo raggiunto tra le parti istituzionali riguarda l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF). Nell’ultima documentazione ricevuta dall’amministrazione comunale, il club sardo ha ufficialmente rimosso il riferimento all’ipoteca sul diritto di superficie. Si tratta di un passaggio tecnico e burocratico cruciale che, come sottolineato dallo stesso Macciotta, sblocca definitivamente una delle clausole più delicate e dibattute dell’intera trattativa per la costruzione dell’impianto sportivo.

Parcheggi gratuiti: una scelta a favore dei tifosi

Un’altra intesa molto significativa per la cittadinanza riguarda la gestione dell’area dei servizi adiacente all’impianto. È stato infatti stabilito di comune accordo che i parcheggi legati alla struttura saranno completamente gratuiti. Questa scelta va incontro in maniera decisa alle esigenze dei sostenitori e della mobilità della città intera. Tuttavia, è importante notare che tale decisione influisce direttamente sul bilancio dell’operazione, poiché priva il Cagliari di una potenziale e redditizia fonte di guadagno all’interno del piano d’investimento per il nuovo stadio.

L’ultimo ostacolo per il nuovo stadio: il canone di concessione

Per arrivare alla definitiva fumata bianca resta da risolvere solamente l’ultimo “scoglio”: il canone di concessione. La società rossoblù ha proposto all’amministrazione cittadina un versamento annuo pari a 50 mila euro, avvertendo chiaramente che una cifra superiore metterebbe a forte rischio la sostenibilità economica dell’intero, ambizioso progetto. L’assessore Macciotta, pur riconoscendo la notevole complessità della questione finanziaria, si è detto fiducioso di poter trovare a breve una sintesi economica che permetta finalmente di far partire i lavori per dotare il club e la città di una struttura moderna e all’avanguardia.