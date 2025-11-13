Calciomercato Inter, Caprile (e non solo) per quanto riguarda la porta. La situazione attuale in casa nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Inter: parte il casting per il portiere del futuro, da Caprile a Suzuki tutte le opzioni sul tavolo

Il Calciomercato Inter entra nel vivo con una priorità chiara: trovare il portiere del futuro. In casa nerazzurra, infatti, la dirigenza ha già avviato una riflessione profonda sul ruolo di estremo difensore, considerato cruciale per il progetto tecnico dei prossimi anni. L’attuale titolare, Yann Sommer, si avvicina ai 37 anni e il suo contratto è in scadenza. Un prolungamento appare complicato, sia per l’età avanzata sia per la necessità di pianificare un ricambio generazionale.

A rendere la situazione più delicata è anche il momento personale di Josep Martinez, indicato come possibile erede dello svizzero. Lo spagnolo, però, sta attraversando una fase difficile a causa di una tragedia familiare, e il club sta gestendo con grande sensibilità la sua posizione. Non è escluso che possa restare come secondo di un nuovo titolare, in attesa di ritrovare serenità e continuità.

I nomi sul taccuino: Caprile, Atubolu e la sorpresa Suzuki

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Calciomercato Inter ha già delineato una lista di obiettivi concreti. In cima figura Elia Caprile, 24 anni, oggi al Cagliari e nel giro della Nazionale italiana. Il giovane portiere piace per maturità e affidabilità, oltre che per il costo contenuto del cartellino.

Accanto a lui, la dirigenza nerazzurra segue con attenzione Noah Atubolu, 23enne del Friburgo, tra i prospetti più interessanti della Bundesliga. La vera novità, però, è la “new entry” Zion Suzuki, classe 2002 del Parma, che nonostante un recente infortunio ha già collezionato 21 presenze con la nazionale giapponese. Il suo profilo internazionale e la grande personalità ne fanno un candidato di primo piano.

Strategia Oaktree: giovani di talento sotto i 25 milioni

La linea imposta da Oaktree Capital, attuale proprietà del club, è chiara: puntare su profili giovani, con ampi margini di crescita e un costo inferiore ai 25 milioni di euro. L’obiettivo è costruire una squadra sostenibile ma competitiva, in grado di mantenere alto il livello tecnico senza eccessi di spesa.

In questa ottica, il Calciomercato Inter non si limita alla ricerca di un semplice portiere, ma di un leader capace di garantire affidabilità e carisma tra i pali di San Siro. La caccia al nuovo numero uno è appena iniziata, ma in viale della Liberazione il dossier è già caldo: l’Inter vuole il suo futuro guardiano, e presto arriverà la scelta definitiva.

