Calciomercato Inter, c’è ottimismo per Nandez: si lavora per chiudere

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro per chiudere l’affare Nandez col Cagliari, filtra moderato ottimismo

Oggi può davvero essere il giorno giusto per Nahitan Nandez all’Inter. Oggi è previsto un nuovo incontro per provare a sbloccare la trattativa: c’è infatti ancora distanza tra la domanda dei sardi di 5 milioni di euro per il prestito e 21 per il riscatto e l’offerta dei nerazzurri, che sono d’accordo sui 21 milioni del riscatto ma offrono soltanto 3 milioni per il prestito oneroso.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Sono dunque appena due i milioni di distanza tra le parti. Una distanza che pare poter essere colmata in tempi brevi, magari anche con l’inserimento di una figura da tempo centrale nei discorsi tra le società: Nainggolan. C’è un moderato ottimismo sulla chiusura dell’affare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.