Calciomercato Inter, il trequartista argentino è nel mirino di Ausilio. L’agente: «Perfetto per giocare con Lautaro e Icardi»

L’Inter in questo momento è in fase di attesa, per la prima volta in questo mercato. Dopo i colpi ancor prima della fine del campionato e il gran lavoro fatto a luglio, manca ormai una sola pedina. Il nome e il cognome è ben noto: Luka Modric. Ma cosa succederà se non dovesse arrivare? Piero Ausilio non vuole farsi trovare impreparato e ha già sondato vari profili tra Premier League e Liga spagnola. Ma la sorpresa potrebbe arrivare dall’Argentina, come Lautaro Martinez. Si chiama Maximiliano Meza, gioca con l’Independiente e ha partecipato al deludente mondiale con l’Albiceleste. Secondo il suo agente Sergio Carrizo, è un profilo che piace al d.s. nerazzurro: «Sì, ho avuto contatti ed incontri con Piero Ausilio, poi non posso raccontarvi i risvolti, perché al momento non posso parlare. Però sì, si è manifestato un interesse molto concreto in questo momento da parte dell’Inter».

Sulle richieste del club argentino ha così dichiarato: «Non voglio parlare di cifre: sono d’accordo con la dirigenza sul fatto che, se dovesse arrivare un’offerta importante sarà valutata. Ausilio sa a quanto ammonta la cifra che serve per acquistarlo. Se vorrà, ce lo farà sapere. Noi ovviamente speriamo fortemente nella buona riuscita dell’affare: sarebbe bello poter andare in un club come l’Inter».

Secondo l’agente del trequartista classe ’92, il suo assistito è pronto al salto di qualità: «È abituato a giocare con 70mila persone sulle sue spalle ogni settimana. Ha un cambio di ritmo tremendo, nelle gambe ha tanti gol e soprattutto tanti assist. Ha talento, tiro, corsa, gioco aereo: la verità è che si tratta di un giocatore molto completo. Nella sua squadra è il fulcro, il generatore di gioco. Sarebbe di grosso aiuto per Lautaro ed Icardi con le sue giocate. Potrebbe giocare vicino a loro due, sono sicuro che con assist e gol potrebbe essere molto importante per l’Inter».