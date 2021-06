Calciomercato Inter, cercasi portiere: i nerazzurri studiano il colpo Onana

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono sempre a caccia di un portiere e il nuovo obiettivo sarebbe Onana dell’Ajax

L’Inter a caccia di occasioni anche tra i pali per riempiere la casella di vice Handanovic dopo il ritorno di Cordaz. Marotta e Ausilio puntano su un’alternativa di livello in porta e, come riporta Sky Sport, nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe finito anche Andre Onana.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Il portiere è in scadenza nel 2022 con l’Ajax e attualmente è squalificato per la violazione delle regole antidoping fino a novembre. Il procuratore di Onana è lo stesso di Bellerin, con l’estremo difensore che avrebbe comunque intenzione di onorare il suo accordo con l’Ajax prima di liberarsi a parametro zero la prossima estate. L’Inter per il momento ha chiesto informazioni e, in questo caso, tenterebbe di portarlo a Milano tra un anno da svincolato.