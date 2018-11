In Inghilterra sono sicuri, il Chelsea comprerà un nuovo difensore: Sarri vuole Skriniar dell’Inter, la valutazione di oltre 70 milioni di sterline non spaventa

Le ottime prestazioni di Skriniar non stanno passando inosservate: secondo il Sun, infatti, il Chelsea vorrebbe regalarlo al tecnico Maurizio Sarri. In Inghilterra sono certi che l’allenatore italiano lo voglia per migliorare il suo reparto arretrato, che non convince per l’età di alcuni giocatori. La valutazione di Skriniar, però, è alta: si parte da almeno 70 milioni di sterline. Il Chelsea, che deve anche battere anche la concorrenza del Manchester United, però, è ormai convinto della bontà del colpo.