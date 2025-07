Calciomercato Inter: la doppia richiesta di Chivu a Marotta. Vuole loro due per potenziare l’organico nerazzurro per la prossima stagione

Archiviate le scorie del Mondiale per Club e in attesa di novità sul fronte Calhanoglu, l’Inter pianifica le prossime mosse di mercato. Dopo aver già accolto a Milano Luis Henrique e Petar Sucic, e aver confermato Francesco Pio Esposito in attacco, la dirigenza nerazzurra lavora per soddisfare le richieste del nuovo tecnico, Cristian Chivu. Come riporta Il Giorno l’allenatore romeno è stato chiaro: per completare la rosa servono un difensore centrale giovane e un attaccante capace di saltare l’uomo, per dare più imprevedibilità al modulo.

Per la difesa, il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni. Chivu, che lo ha già allenato ai tempi del Parma, spinge per avere il talentuoso classe 2006, vedendo in lui il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo. L’ostacolo principale, al momento, è la distanza economica tra i club: il Parma valuta il suo gioiello 40 milioni di euro, mentre l’Inter si è spinta a un’offerta di 30. Lo scrive La Gazzetta di Parma.

Tuttavia, l’affondo decisivo per Leoni è strettamente legato a un’uscita nel reparto arretrato. Tutti gli indizi portano a Francesco Acerbi: la società nerazzurra ha infatti avviato una riflessione sul futuro del difensore classe 1988 e la sua eventuale cessione sbloccherebbe di fatto l’operazione Leoni.

Si tratterebbe di una scelta strategica tanto audace quanto affascinante, un vero e proprio cambio generazionale nel cuore della difesa. L’Inter si troverebbe a sostituire l’enorme bagaglio di esperienza di Acerbi, forte di oltre 600 presenze in carriera, con la freschezza e la forza fisica di un talento di diciotto anni più giovane. Una scommessa precisa, voluta da Chivu per iniettare nuova energia e gettare le basi per un’Inter vincente anche nel futuro, con un occhio attento al bilancio e alla sostenibilità.