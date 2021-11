Calciomercato Inter, Conte guarda in casa nerazzurra

Calciomercato Inter, Conte al Tottenham aumenta il rischio che il tecnico provi a strappare qualche giocatore al suo ex club

L’approdo di Conte al Tottenham ha spaventato di colpo i tifosi dell’Inter. I problemi finanziari e il legame dell’ex allenatore con alcuni dei calciatori non lascia sereni i supporter.

A fare chiarezza è Gianluca Di Marzio, che spiega così le possibilità di uno scippo in casa nerazzurra: «Provare si, potrebbe. Ma non ci sono stati per il momento contatti veri e propri. Facile accostare Conte ai suoi ex calciatori».