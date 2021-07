Calciomercato Inter: Dalbert è a Cagliari, Nainggolan non partirà per gli USA

Difficilmente Nainggolan partirà per la tournée nerazzurra. Niente America quindi per il belga, ormai verso il Cagliari

Sarà probabilmente quella con il Lugano l’ultima partita di Nainggolan con l’Inter.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga non dovrebbe partire giovedì per la tournée estiva in America con i nerazzurri. Per l’ex Roma ci sarà probabilmente una buonuscita, con il club campione d’Italia che accetterà così la minusvalenze ma risparmierà sull’alto ingaggio.

Discorso simile per Dalbert. Il brasiliano ha raggiunto poco fa la Sardegna dove giocherà in prestito. Diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.