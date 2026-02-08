Calciomercato Inter, Muharemovic nel mirino dei nerazzurri: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativa

Calciomercato Inter, la corsa a Muharemovic: strategia, valutazione e i punti critici della negoziazione

Il pomeriggio al Mapei Stadium avrà un sapore particolare per Tarik Muharemovic. Il difensore classe 2003, ormai punto fermo della squadra guidata da Fabio Grosso, affronterà l’Inter di Cristian Chivu in una partita che per molti vale come un vero e proprio provino in vista del mercato estivo. I dirigenti nerazzurri, con Marotta e Ausilio in prima linea, seguono da tempo il giovane mancino, apprezzato per la capacità di giocare sia da centrale sia come braccetto sinistro in una difesa a tre.

Profilo e caratteristiche

Muharemovic si è distinto per personalità e aggressività nei contrasti, oltre che per la propensione a inserirsi in avanti. La sua versatilità tattica e la confidenza con la palla lo rendono un profilo appetibile per club di livello superiore: sa interpretare ruoli diversi senza perdere efficacia, qualità molto valutata dagli osservatori.

Evoluzione tattica e rendimento stagionale

Il percorso del giocatore è particolare: da giovanissimo ha giocato in attacco, esperienza che spiega la sua naturalezza nel finalizzare. In questa stagione ha già messo a referto due gol e due assist, risultando titolare fisso con 20 presenze su 23 incontri disputati. La crescita costante lo ha trasformato in una presenza affidabile nello scacchiere neroverde.

Valutazione economica e interessi di mercato

Il cartellino di Muharemovic è valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita, e questo elemento complica eventuali negoziazioni. Nonostante la concorrenza e le cifre importanti, l’interesse dell’Inter è concreto e monitorato con attenzione.

I dirigenti emiliani non nascondono la consapevolezza dell’interesse nerazzurro: secondo la società, oggi Muharemovic potrebbe affrontare l’Inter per l’ultima volta da avversario, diventando il classico osservato speciale. Una prestazione convincente al Mapei Stadium potrebbe accelerare le trattative e proiettare il difensore verso un futuro da protagonista in un club di primo piano.